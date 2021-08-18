التخطيط تعلن إرتفاع معدل التضخم 0.6% خلال تموز الماضي

2021/08/18 | 13:34 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الاربعاء، إرتفاع معدل التضخم خلال شهر تموز الماضي بنسبة (0.6%)، مقارنة بشهر حزيران الذي سبقه، الذي كانت نسبة ارتفاع التضخم فيه (0.7%).وقال المتحدث الرسمي للوزارة عبد الزهرة الهنداوي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “ارتفاع اسعار قسم السكن بنسبة (1.5%)، متأثرة بارتفاع اسعار امدادات المياه …

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