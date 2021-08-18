قتل والده.. شرطة بغداد تكشف جريمة غامضة

2021/08/18 | 13:34 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد كشفت مفارز مديرية شرطة محافظة بغداد، جريمة قتل ضمن قاطع مسؤولية قسم شرطة الصدر الأولى.وأوضحت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “مفارزها تمكنت من القبض على الجاني الذي يبلغ من العمر ١٤ عاما، اقدم على قتل والده بسبب سوء المعاملة”.وأشارت الى “اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق …

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شرطة بغداد تكشف جريمة غامضة أولاً على النور نيوز.

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