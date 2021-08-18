2021/08/18 | 13:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد مرور أسبوع على القبض على سعودي بتهمة قتل زوجته بعد الاعتداء عليها وابنها بسلاح أبيض، كشفت والدة المجني عليها تفاصيل تتعلق بالقضية.

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