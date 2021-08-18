درّاجو الصناعة يتسيّدون نتائج المرحلة الثانية لدوري أندية العراق

2021/08/18 | 13:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- حسين عمار

تتواصل في محافظة السليمانية منافسات المرحلة الثانية لدوري أندية العراق للدرّاجات الهوائية ،إذ تسيَّد فريق الصناعة نتائج المنافسات التي ستختتم يوم غد وسط مشاركة واسعة من أندية المحافظات .

وقال رئيس لجنة الفنية وعضو الاتحاد المركزي للدرّاجات الهوائية علي حميد، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأربعاء، إن" نادي الصناعة هيمن على نتائج سباقات فئة المتقدمين بحصوله على المركز الأول ونادي جيهان حصل على المركز الثاني ونادي كوية من محافظة اربيل ثالثاً".

وأضاف حميد أن " اتحاد اللعبة سيقيم بطولة أخرى في شهر تشرين الأول المقبل وسيتم اختيار اللاعبين من خلال نتائج البطولة لتمثيل المنتخب الوطني الذي سيخوض غمار منافسات البطولة العربية التي ستقام في العاصمة المصرية القاهرة خلال شهر تشرين الثاني المقبل ".

وتابع حميد ، أن" الأسبوع المقبل سيشهد إقامة معسكرات تدريبية لجميع الفئات في أربيل ودهوك ، وتمت تسمية المدربين بالإضافة إلى التعاقد مع شركة رعاية وجلب مدرب من اربيل للاشراف على جميع الفئات تحضيراً للاستحقاقات المقبلة".

وذكر بيان لنادي الصناعة تلقته (واع)، أن" فريق الصناعة بفئة المتقدمين فردي عام ضد الساعة ولمسافة 120 كم ، استطاع تصدّر المنافسات بفضل اللاعب (مصطفى ابراهيم حسني) ، والذي تفوق على بقية منافسيه بعد ان قطع السباق بمسافة أربع ساعات ودقيقة واحدة وثلاثين ثانية، وفي فئة الشباب فردي ضد الساعة لمسافة 20 كم استطاع المتسابق (حسن علاء جميل) من تحقيق الصدارة بعد ان قطع السابق بزمن 35 دقيقة و 29 ثانية".

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