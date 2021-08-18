وزير الخارجية يتسلم أوراق إعتماد سفراء الهند والسويد واسبانيا

2021/08/18 | 13:48 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد تسلـَّم وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، نسخة من أوراق اعتماد سفراء الهند والسويد واسبانيا الجدد لدى العراق، وبحث معهم تعزيز العلاقات والتعاون في مختلف المجالات.وذكرت وزارة الخارجية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الوزير فؤاد حسين تسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير الهند الجديد لدى بغداد براشانت بيساي، وجرى خلال …

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