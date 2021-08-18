الكهرباء العراقية: مفاوضات الربط المشترك مع السعودية بمراحل متقدمة

2021/08/18 | 13:52 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكدت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الأربعاء، أن المفاوضات مع الجانب السعودي بشأن الربط المشترك وصلت الى مراحل متقدمة، فيما كشف عن زيارة للجانب السعودي الى بغداد.وقال المتحدث بإسم الوزارة احمد موسى، لوكالة الأنباء العراقية "واع": إن …

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