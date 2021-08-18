الرئيس العراقي يرفع لمجلس النواب أول مشروع قانون عقوبات جديد منذ 50 عاماً

2021/08/18 | 13:52 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قدم رئيس الجمهورية، برهم صالح، مساء الثلاثاء، في قصر السلام ببغداد، مشروع قانون العقوبات الجديد إلى مجلس النواب، كأول مشروع قانون عقوبات جديد في البلد منذ 50 عاماً؛ لتحديث المنظومة القانونية ومواكبةً للتطورات وجعل العراق في مصاف الدول …

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