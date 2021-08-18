العراق يخرج عن صمته.. شكوى للأمم المتحدة حول خروقات تركيا

2021/08/18 | 13:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف عضو لجنة الامن والدفاع النيابية عبد الخالق العزاوي، اليوم الاربعاء، عن قرب تقديم العراق شكوى للامم المتحدة حول الخروقات التركية المتكررة.

وقال العزاوي في لـ( بغداد اليوم)، ان" القوات التركية المتمركزة في مناطق عدة في اقليم كردستان ترتكب تجاوزات وخروقات كبيرة ومنها القصف الذي اسفر عن سقوط ضحايا في صفوف المدنيين ناهيك عن الاضرار المادية وحالة النزوح لمئات الاسر من القرى"، معتبرا ما يحدث امر غير مقبول ويمس السيادة الوطنية".

واضاف، ان "لجنة شكلت في وزارة الخارجية وفق المعلومات من اجل تقديم شكوى للامم المتحدة حيال الخروقات التركية بالاضافة الى رسائل احتجاجية حيال مجريات احداث القصف المتكررة والتي تصاعدت في الاونة الاخيرة بشكل واضح".

واشار الى ان" وضع العراق يحتم عليه التحرك ازاء الخروقات التركية لان بقاء الامور ستؤدي الى عواقب وخيمة"، مؤكدا ان "اغلب الاطراف السياسية العراقية رافضة لخروقات تركيا وقواتها".

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