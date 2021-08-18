الحشد الشعبي يعثر على مضافة لـ”داعش” في الطارمية

2021/08/18 | 13:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغدادأعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، العثور على مضافة لـ "داعش" بقضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد.وذكرت الهيئة في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه ان "قوة من اللواء 12 بالحشد الشعبي، عثرت اليوم على مضافة تابعة لفلول “داعش” الإرهابي في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد".

وأضافت ان "العملية جاءت خلال اليوم الخامس من عملية “محرم الحرام”، إذ عثرت القوة على المضافة بين القصب في منطقة الغزيلية التي كان عناصر فلول “داعش” الإرهابي يستغلونها للتخفي والرصد".

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