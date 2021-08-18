القوات الامنية تغلق مركز محافظة كربلاء والشوارع المؤدية له امام حركة العجلات

2021/08/18 | 13:52 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء / نينا / اغلقت القوات الامنية المكلفة بتنفيذ الخطة الخاصة بزيارة العاشر من محرم الحرام في محافظة كربلاء المقدسة ، مركز المحافظة والشوارع المؤدية له امام حركة العجلات ، مع اقتراب زيارة عاشوراء التي تصادف يوم غد الخميس ،باستثناء العجلات الامنية والصحية والخدمية ./ انتهى

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