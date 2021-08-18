النفط تعد خطة وقودية لتأمين احتياجات محافظة كربلاء اثناء زيارة العاشر من محرم

2021/08/18 | 13:52 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اعدت وزارة النفط خطة وزارة لتقديم الدعم اللوجستي لتأمين احتياجات محافظة كربلاء المقدسة والمحافظات المجاورة من المشتقات النفطية واسطوانات الغاز السائل لمناسبة زيارة العاشر من محرم .وقال وزير النفط احسان عبد الجبار اسماعيل في بيان للوزارة ،أن " الوزارة اعدت خطة وقودية مسبقة لتامين الوقود بإنواعه اثناء مراسم زيارة العاشر من محرم ، تتضمن تلبية الحاجة الفعلية للمواكب والهيئات الحسينية من الوقود وأسطوانات الغاز السائل وآليات نقل الزائرين بجميع انواعها ، فضلاً عن تزويد محطات توليد الطاقة الكهربائية والمؤسسات والدوائر الحكومية المعنية في محافظة كربلاء المقدسة والمحافظات الاخرى بأنواع الوقود الاخرى ( بنزين، زيت الغاز) ، بالاضافة الى تأمين احتياج المخابز والافران من الوقود".من جانبه قال وكيل الوزارة لشؤون التوزيع حامد يونس ان" الوزارة شكلت غرفة عمليات خاصة بها ، بالتنسيق مع غرفة عمليات محافظة كربلاء ، واصدرت التوجيهات الى منافذ التجهيز التابعة لشركة توزيع المنتجات النفطية والمستودعات التابعة لشركة خطوط الانابيب النفطية ومعامل وساحات تعبئة الغاز السائل التابعة للشركة العامة لخدمات وتعبئة الغاز وجميع تشكيلاتها، بضرورة تسخير كافة الامكانات البشرية والفنية والعمل على مدار الساعة لتلبية احتياجات الجهات المعنية لانجاح الخطة الوقودية للزيارة المليونية، مشيرا الى ان الوزارة قامت بتهيئة خزين جيد من المشتقات النفطية واسطوانات الغاز السائل في المحافظة لتجهيز الجهات المعنية المشاركة في تقديم الخدمات للزائرين ./انتهى8

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