تصريح جديد من وزارة الكهرباء العراقية حول الربط مع السعودية: الكلفة باهظة!

2021/08/18 | 13:57 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكدت وزارة الكهرباء، الأربعاء، أن المفاوضات مع الجانب السعودي بشأن الربط المشترك وصلت إلى مراحل متقدمة، فيما كشف عن زيارة للجانب السعودي إلى بغداد.

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وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى، للوكالة الرسمية، وتابعه "ناس" (18 اب 2021)، إن "المفاوضات بشأن خطوط الربط المشترك بين الجانب السعودي من خلال منافذ عرعر و محطة اليوسفية وإمكانية ربط خط آخر مع محطة السماوة قطعت شوطاً كبيراً".

وأضاف، أن "المفاوضات تتركز على تحديد سعر التعرفة وتخفيضها، كون التعرفة المقدمة من الجانب السعودي عالية"، لافتاً إلى أن "هناك اجتماعات دورية مستمرة عبر الإنترنت، وربما يزور وفد سعودي بغداد في الفترة المقبلة".

من جانب آخر، ذكر موسى أن "الوزارة شكّلت غرفة عمليات من كل الدوائر (التوزيع والنقل والانتاج) واستنفار لملاكاتها من أجل تقديم الخدمة لزوار عاشوراء والطرق التي يسلكها الزائرون عبر توفير الإنارة والمواد الحاكمة، فضلاً عن مرابطات صيانة؛ تحسباً لاي طارئ، بالإضافة إلى توفير خزين ستراتيجي من الكازأويل للمولدات الساندة".

وأعلنت وزارة الكهرباء، في السادس من آب الحالي، وجود تحرك في الوقت الحاضر لإكمال الربط الكهربائي مع المملكة السعودية.

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