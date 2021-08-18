التجارة: وصول باخرة محملة بـ38 الف طن لحساب السلة الغذائية

2021/08/18 | 14:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيو ـ بغداد

اعلنت وزارة التجارة، الاربعاء، وصول باخرة محملة 38 الف طن من مادة الرز لحساب نظام السلة الغذائية.

وقالت الوزارة في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الملاكات الفنية والادارية قامت بفحص مادة الرز في باخرة محملة بـ 38 الف طن لحساب البطاقة التموينية، واكدت نتائج الفحص المختبري عن سلامتها ونجاحها".

وأضافت أن الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية "اعدت خطة تسويقية لهذه الكمية ومن المؤمل توزيعها الى المحافظات خلال الساعات المقبلة لسد حاجة مادة الرز في البطاقة التموينية والذي تأخر تجهيزها عن باقي مواد السلة الغذائية بسبب مشاكل في النقل عبر البحار".

واوضحت أن توجيهات وزير التجارة علاء الجبوري اكدت على "اهمية الاسراع في تفريغ حمولة هذه الباخرة والبدء بتجهيزها للمحافظات حيث شكلت لجان من الشركة ودائرة التخطيط والمتابعة والملاكات الفنية في الميناء لغرض البدء بحملة تفريغ هذه الباخرة وقيام اسطول الوزارة بنقل اكثر من 150 شاحنة خلال اليوم بغية الاسراع بتفريغها وتجهيزها للمواطنين".

وتابع البيان، أن "نسبة تجهيز المواد الغذائية وصل ‎%‎100 لجميع المواد وفي جميع المحافظات باستثناء مادة الرز والتي وصلت كميات من المواد التموينية في حين ستصل في الايام القليلة المقبلة باخرة اخرى محملة بـ40 الف طن من مادة الرز ".

واشارت الوزارة في بيانها الى أن "الوجبة الثانية من مفردات البطاقة التموينية سيتم ايصالها الى مخازن الشركة في بغداد ومن المؤمل اعداد خطة تسويقية لتجهيز هذه الوجبة خلال الايام المقبلة".

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