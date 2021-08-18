وزير التجارة يبحث مع نظيره التركي العلاقات الاقتصادية بين البلدين

2021/08/18 | 14:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

بحث وزير التجارة علاء الجبوري، ونظيره التركي محمد موش، الأربعاء، العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وقال المكتب الإعلامي لوزارة التجارة في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "وزير التجارة علاء الجبوري استقبل اليوم الأربعاء، في بغداد وزير التجارة التركي محمد موش".

وأضاف أن "الجانبين بحثا سبل تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين".

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