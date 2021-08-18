الصدر يضع شرطين للعدول عن قرار مقاطعة الإنتخابات

2021/08/18 | 14:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني وضع زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، شرطين للعدول عن قرار مقاطعة الانتخابية النيابية المقبلة.وكشفت مصادر مطلعة، بحسب صحيفة الشرق الأوسط، عن أن “زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أبلغ قيادات […]

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