ذات تصميم كلاسيكي.. تعرف إلى نيسان Z 2023 الجديدة

2021/08/18 | 14:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت نيسان، عن نسخة جديد لسيارتها الشهيرة Z التي انطلقت العام 1969.

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