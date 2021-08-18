المالية تصدر بيانا بشأن موازنة 2022 والأيرادات النفطية والعجز المالي

2021/08/18 | 14:11 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير المالية يترأس الجلسة الثامنة عشر للجنة إعداد أستراتيجية الموازنة للأعوام ٢٠٢٢-٢٠٢٤

وزير المالية من إولويات الورقة البيضاء إصلاح أنظمة الأدارة المالية

ترأس علي عبدالأمير علاوي ، اليوم الأربعاء 18 آب 2021 إجتماع الجلسة الثامنة عشر والخاصة بلجنة أعداد إستراتيجية الموازنة العامة الأتحادية للدولة للمدى المتوسط 2022-2024 بحضور كل من رئيسة الهيأة العامة لمراقبة تخصيصات الوزارات الأتحادية وكيل الوزارة ومستشار رئيس الوزراء ومستشار الوزارة وعدد من المدراء العامين في الوزارة والوزارات ذوي العلاقة .

حيث ناقش الدكتور علاوي التعديلات المقترحة لجانب الأيرادات النفطية وغير النفطية، ومتابعة خطوات الأداء الوزاري الهادف الى رفع مؤشرات الأيرادات غير النفطية وتعظيمها مقابل الأيراد النفطي بما يعمل على تقليل فجوة العجز في مشاريع الموازنات المستقبلية والبقاء عند مستويات إنفاق آمنة.

كما ناقشت الجلسة التقرير الإقتصادي المقدم من قبل الدائرة الإقتصادية في الوزارة بشأن مبادئ استراتيجية الموازنة للسنوات ٢٠٢٢-٢٠٢٤ المتضمن الرؤى الإصلاحية المتمثلة في تبني مقومات داعمة لتنشيط الواقع الإقتصادي.

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المكتب الإعلامي لوزارة المالية

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