وزير المالية يحدد أولويات الورقة البيضاء

2021/08/18 | 14:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

حدد وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، اليوم الأربعاء، أولويات الورقة البيضاء، فيما لفت إلى أهمية رفع مؤشرات الإيرادات غير النفطية.

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