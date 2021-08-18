تشييع ضحايا انفجار خزان الوقود في شمال لبنان

2021/08/18 | 14:12 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشيع لبنانيون الأربعاء عدداً من ضحايا انفجار خزان الوقود الذي قتل نهاية الأسبوع الماضي 28 شخصاً على الأقل كانوا يحاولون الحصول على القليل من البنزين وسط أزمة محروقات حادة يشهدها لبنان.وأسفر الانفجار فجر الأحد أيضاً عن إصابة نحو ثمانين … Readmore

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