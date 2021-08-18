الادارة الذاتية : تكشف الحصيلة النهائية لشهداء القصف التركي

2021/08/18 | 14:14 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – شنكال كشف مجلس الادارة الذاتية في شنكال ، عن الحصيلة النهائية لاعداد الشهداء جراء القصف التركي على مدينة شنكال يومي 16- 17 من اغسطس 2021 و التي اسفرت عن استشهاد 7 اشخاص من بينهم قادة و مقاتلين في وحدات مقاومة شنكال و موظفين في مشفى السكينية ..

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