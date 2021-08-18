مقتل وإصابة 4 أشخاص إثر اندلاع نزاع عشائري مسلح

2021/08/18 | 14:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قتل وأصيب أربعة اشخاص إثر اندلاع نزاع عشائري مسلح بسبب خلاف على طيور من الحمام الزاجل في محافظة الديوانية.

وقال مصدر أمني إن شجارا مسلحاً نشب بين عدد من الأشخاص من أبناء عشيرة واحدة في قضاء غماس إثر خلاف على نوع نادر من طيور حمام الزاجل ما أسفر عن مقتل شخصين واصابة اثنين اخرين مشيراً الى ان القوات الأمنية بدأت اتخاذ الإجراءات القانونية وملاحقة المتسببين بالنزاع.

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