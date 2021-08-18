صالح يقدم مشروع قانون العقوبات الجديد للبرلمان

2021/08/18 | 14:28 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مشروع القانون يعد التعديل الأشمل منذ 50 عاماً على قانون العقوبات العراقي لسنة 1969.

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