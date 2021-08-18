ارتفاع معدل التضخم في العراق بتأثير أسعار الخدمات والسلع

2021/08/18 | 14:28 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت وزارة التخطيط، الأربعاء، ارتفاع معدل التضخم خلال شهر تموز/يوليو الماضي بنسبة 0.6%.

وعزا المتحدث الرسمي لوزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، ذلك، إلى "ارتفاع أسعار قسم السكن بنسبة 1.5%، متأثرًا بارتفاع أسعار إمدادات المياه والكهرباء، نتيجة زيادة أجور الاشتراك بالمولدات في أغلب محافظات العراق".

وقال الهنداوي في بيان، 18 آب/أغسطس، إنّ "قسم الترفيه سجل هو الآخر ارتفاعًا خلال شهر تموز الماضي بنسبة 0.7%، بسبب ارتفاع أسعار الرحلات السياحية، فيما سجل قسم النقل ارتفاعًا بنسة 0.6%، نتيجة ارتفاع أسعار تذاكر الطيران".

وبلغ معدل التضخم خلال شهر حزيران/يوليو من هذا العام 0.7%.

وأضاف الهنداوي، أنّ "الجهاز المركزي للإحصاء ولدى قيام فرقه الميدانية برصد حركة الأسعار لأكثر من 333 سلعة وخدمة في الأسواق المحلية لشهر تموز الماضي، سجل ارتفاعًا في معدل التضخم السنوي بالمقارنة مع شهر تموز من العام الماضي 2020، بلغت نسبته 7.4%".

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