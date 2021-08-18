لاهور شيخ جنكي يمثل أمام محكمة السليمانية

2021/08/18 | 14:28 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكد الرئيس المشترك السابق للإتحاد الوطني لاهور شيخ جنكي، الأربعاء، أن القانون فوق الجميع وينبغي احترام قرارت المحكمة.

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وقال جنكي في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (18 آب 2021)، "كما كنا في الماضي نؤكد دائما علی سيادة القانون ولدینا ايمان مطلق بانه لا يمكن ان یكون هناك اي شخص يعلوا فوق القانون".

وأضاف، "لذلك فبعد تآمر الثامن من تموز حیث تم توجیه عدة تهم لي و لاخواني، وعلیه فقد مثلت انا واخواني الیوم امام السادة القضاة المحترمون في محكمة السلیمانیة للرد علی الاتهامات التي وجهت إلینا، وبعد الادلاء باقوالنا و تقدیم الادلة القانونية المطلوبة واثبات براءتنا، فقد قرر الحاكم اخلاء سبیلنا".

وأوضح "اطمئن جمیع مواطني كردستان الاعزاء بانني اعتبر نفسي خادما لكم فرد، بل مؤمن دائما بان قسما كبیرا من السادة القضاة المحترمون قد حافظوا علی استقلالیتهم واستقلالیة المحاكم في كوردستان ولا یسمحون قط بان یتورطوا في اللعبة السیاسیة القذرة التي تجري".

وأكد أن "القانون یعلو فوق الجمیع سواء كانوا في أي منصب او ایة موقع، لذا یجب ان نحترم جمیعا قرارات المحكمة والسادة القضاة المحترمون".

وتابع "یجب علی جمیع المسؤولین والمتنفذین في هذا الاقلیم بان یحترموا قرار المحكمة وان لا یروا انفسهم فوق القانون، بل علیهم ان یخضعوا لسیادة القانون".

ولفت إلى ان "المشاكل والتوترات السیاسیة سوف تنتهي لذا ادعوا الجمیع ان يلجأوا الی المحاكم لحسم صراعاتهم ومشاكلهم، فان الذي يبقی هو دور المحكمة والقضاة المحترمون الذین دافعوا عن استقلالیتهم واستقلالیة القضاء فی كل المراحل، الفخر الذي سوف یبقی لهم".

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