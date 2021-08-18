آخر اليهود في أفغانستان يرفض الهجرة إلى إسرائيل بعد انتصار طالبان

2021/08/18 | 14:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال زابولون سيمانتوف، اليهودي الأخير في أفغانستان، إنه قرر البقاء في بلاده رغم سيطرة طالبان عليها.

وسبق لسيمانتوف أن قال: “كنت أخطط لمتابعة الأحداث في أفغانستان عبر شاشة التلفزيون في إسرائيل خلال الأعياد”، لكنه عاد في الساعات الماضية ليؤكد أنه لن يترك منزله، مضيفاً “لو غادرت، من سيعتني بالكنيس؟”.

ووفق صحيفة “جيروزاليم بوست”، هاجرت زوجته وابنتيه إلى إسرائيل منذ 1998، لكن سيمانتوف بقي في أفغانستان لرعاية كنيسه، في كابول.

وفي 2007 قال سيمانتوف إنه لا يتحدث العبرية، وأنه لا ينوي الهجرة إلى إسرائيل: “أذهب إلى إسرائيل؟ ماذا سأفعل هناك؟”.

ويضيف تقرير “جيروساليم بوست” أن سيمانتوف يؤدي شعائره يومياً، ويحافظ على طعامه “الكوشر” بالذبح بنفسه، بعد إذن أقرب حاخام، في أوزبكستان.

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