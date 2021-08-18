وزير التعليم يعلن التوجه نحو الدوام الحضوري خلال العام الدراسي المقبل

2021/08/18 | 14:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب، اليوم الأربعاء، التوجه نحو الدوام الحضوري العام الدراسي المقبل، فيما أشار الى تخصيص 30 مليار دينار لإعادة تأهيل جامعات صلاح الدين.[…]

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