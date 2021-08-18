حصيلة القتلى بعد الانقلاب ميانمار تتجاوز 1000

2021/08/18 | 15:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قال مسؤول في جمعية مساعدة السجناء السياسيين في ميانمار، إن عدد القتلى الذين سقطوا بعد الانقلاب في 1 فبراير (شباط) تجاوز الألف اليوم الأربعاء.

ولم يرد متحدث باسم المجلس العسكري الحاكم على اتصالات للتعليق، وقالت السلطات العسكرية في وقت سابق، إن أرقام الجمعية، التي استشهدت بها المنظمات الدولية على نطاق واسع، مبالغ فيها.

وذكر الجيش أن العشرات من أفراد قوات الأمن، قتلوا أيضاً.

وقال تاتي نينغ سكرتير الجمعية لرويترز: “وفقاً لسجلاتنا قُتل 1001 من الأبرياء، العدد الفعلي للضحايا أعلى من ذلك بكثير”.

وانزلقت ميانمار إلى الفوضى منذ الانقلاب، مع استمرار الاحتجاجات اليومية واشتعال التمرد في المناطق الحدودية والإضرابات الواسعة التي ألحقت ضراراً بالغاً بالاقتصاد.

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