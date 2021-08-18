تشكيل غرفة عمليات مشتركة لإنجاح امتحانات السادس الإعدادي

2021/08/18 | 15:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت وزارة التربية، تشكيل غرفة عمليات مشتركة مع المديريات العامة للتربية في المحافظات لإنجاح امتحانات السادس الإعدادي.

وذكرت الوزارة في بيان ان “وزير التربية علي حميد الدليمي ، عقد اجتماعاً موسعاَ ضم ممثلين عن الوزارات الساندة للتربية ، لمناقشةالاستعدادات الفنية واللوجستية الخاصة بالامتحانات العامة للمرحلة الإعدادية ، والتي ستجري في (الحادي والعشرين) من شهر آبالجاري“.

واوضحت ان “الدليمي بحث خلال اللقاء أوجه التعاون المثمر مع الجهات الساندة لجهد الوزارة والمتمثلة بـ(الوزارات الامنية والصحة والكهرباء والتعليم العالي والبحث العلمي والاتصالات) التي سخرت كل طاقاتها ، لإنجاح تجربة الامتحانات بأعلى مستويات الكفاءة،وتأمين الأجواء الخدمية والصحية والنفسية الملائمة لأبنائنا“.

وتابعت ان “المجتمعين اتفقوا على تشكيل غرفة عمليات مشتركة مع المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة لتذليل العقبات وتجاوزالأزمات التي تعيق حركة تقدم العملية التربوية في بلدنا العزيز“.

يذكر ان الاجتماع حضرهُ الوكيل الإداري الدكتور فلاح القيسي والوكيل الفني (رئيس اللجنة الدائمة للامتحانات) الاستاذ حسين صبرياللامي ومدير التقويم والامتحانات الاستاذ شاكر نعمة فضلاً عن المدراء العاميين لتربيات محافظة بغداد .

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