2021/08/18 | 15:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص النزاهة: الإبقاء على حكم السجن الصادر بحق نائب أدين بالرشوة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة: الإبقاء على حكم السجن الصادر بحق نائب أدين بالرشوة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة: الإبقاء على حكم السجن الصادر بحق نائب أدين بالرشوة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).