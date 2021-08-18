بريطانيا.. جونسون ينتظر

2021/08/18 | 15:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الأربعاء إن بلاده ستفعل كل ما بوسعها لتجنب حدوث أزمة إنسانية في أفغانستان، مضيفا أن طالبان سيطرت على الوضع في البلاد "أسرع من المتوقع".

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