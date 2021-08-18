مقتل مدني وإصابة 2 بنزاع دموي استخدمت فيه الأسلحة الخفيفة والمتوسطة في الشطرة

2021/08/18 | 15:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قتل مدني وأصيب اثنان بنزاع عشائري دموي بقضاء الشطرة في ذي قار.

وفي التفاصيل، قال مصدر أمني إن نزاعا عشائريا وقع بقضاء الشطرة نتيجة خلافات سابقة بين عشيرتين، أدى إلى مقتل شخص وإصابة اثنين اشقاء بجروح خطيرة، لافتا إلى أن القوات الأمنية تدخلت لفض النزاع لكنها عجزت.

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