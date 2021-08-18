الصحّة: عودة الدوام الحضوري في المدارس والجامعات يحدده الموقف الوبائي

2021/08/18 | 15:22 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ حددت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الأربعاء، شرطاً لعودة الدوام الحضوري في المدارس والجامعات.وقال مدير عام الصحة العامة رياض عبد الأمير، في تصريح صحفي، إن “انتظام الدوام في المدارس والجامعات يحدده الموقف الوبائي وانخفاض الإصابات والوَفَيَات بفايروس كورونا”.وأضاف أن “البروتوكولات المستخدمة في علاج سلالات كورونا هي ذاتها، حيث أُجرِيت تحديثات للعلاج خلال الفترة […]

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