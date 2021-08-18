وزير عراقي: من أولويات الورقة البيضاء إصلاح أنظمة الإدارة المالية

2021/08/18 | 15:23 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ترأس وزير المالية العراقي، علي عبدالأمير علاوي، اليوم الأربعاء، اجتماع الجلسة الثامنة عشر؛ والخاصة بلجنة إعداد استراتيجية الموازنة العامة الاتحادية للدولة للمدى المتوسط 2022-2024، مؤكدا خلاله أن من أولويات الورقة البيضاء إصلاح أنظمة الإدارة …

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