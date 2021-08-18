التخطيط العراقية: ارتفاع معدل التضخم 0.6% خلال يوليو

2021/08/18 | 15:23 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وزارة التخطيط العراقية، اليوم الاربعاء، عن إرتفاع معدل التضخم خلال شهر يوليو/ تموز الماضي بنسبة 0.6% ، مقارنة بشهر يونيو /حزيران الذي سبقه، الذي كانت نسبة ارتفاع التضخم فيه 0.7%.وقال المتحدث بإسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في بيان …

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