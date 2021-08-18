الصحة ترد على قرارات التربية والتعليم حول التعليم الحضوري

2021/08/18 | 15:30 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتظام الدوام في المدارس والجامعات يحدده الموقف الوبائي.

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