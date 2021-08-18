الكهرباء: نخوض مفاوضات لتخفيض أجور الربط مع السعودية

2021/08/18 | 15:30 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أكدت وزارة الكهرباء، أن المفاوضات مع الجانب السعودي بشأن الربط المشترك تتركز على تخفيض سعر التعرفة كونها عالية.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى، في تصريح للوكالة الرسمية، وتابعه "ألترا عراق"، إن "المفاوضات بشأن خطوط الربط المشترك بين الجانب السعودي من خلال منافذ عرعر ومحطة اليوسفية وإمكانية ربط خط آخر مع محطة السماوة قطعت شوطًا كبيرًا".

وأضاف، أن "المفاوضات تتركز على تحديد سعر التعرفة وتخفيضها، كون التعرفة المقدمة من الجانب السعودي عالية"، لافتًا إلى أن "هناك اجتماعات دورية مستمرة عبر الإنترنت، وربما يزور وفد سعودي بغداد في الفترة المقبلة".

من جانب آخر، ذكر موسى أن "الوزارة شكّلت غرفة عمليات من كل الدوائر (التوزيع والنقل والإنتاج) واستنفار لملاكاتها من أجل تقديم الخدمة لزوار عاشوراء والطرق التي يسلكها الزائرون عبر توفير الإنارة والمواد الحاكمة، فضلاً عن مرابطات صيانة؛ تحسبًا لاي طارئ، بالإضافة إلى توفير خزين ستراتيجي من الكاز أويل للمولدات الساندة".

وأعلنت وزارة الكهرباء، في السادس من آب/أغسطس الحالي، وجود تحرك في الوقت الحاضر لإكمال الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية.

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