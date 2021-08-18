2021/08/18 | 15:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني بحث العراق واستراليا، اليوم الأربعاء، مؤتمر الجوار الاقليمي وملف الانتخابات والعلاقات الاقتصادية والاستثمارية.وذكر بيان لديوان رئاسة الجمهورية، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن رئيسه “مهند حسام الدين استقبل في مكتبه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق واستراليا يبحثان ملفي الانتخابات وقمة بغداد المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق واستراليا يبحثان ملفي الانتخابات وقمة بغداد) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق واستراليا يبحثان ملفي الانتخابات وقمة بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).