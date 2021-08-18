2021/08/18 | 15:36 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم الإعلان أمس، عن إعادة عرض مسلسل "القاهرة..كابول" عبر إحدى الشبكات التلفزيونية المصرية، في خطوة يمكن ربطها مع التطورات الأخيرة للمشهد السياسي الأفغاني، والذي فاجئ العالم بعودة حركة طالبان للسيطرة على الحكم.

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