2021/08/18 | 15:37 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لا ترى الحكومة النمساوية أن الوضع في أفغانستان بعد استيلاء طالبان على السلطة يدعو لاستقبال المزيد من اللاجئين.

وقال وزير الداخلية النمساوي كارل نيهامر في تصريحات لصحيفة “فيلت” الألمانية قبل مشاورات مع وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء: “الهجرة غير الشرعية، التي تمر عبر حوالي عشر دولة آمنة، وحيث يختار المهاجرون ببساطة بلد المقصد، يجب وقفها، لا يوجد سبب يدعو أفغاني إلى القدوم إلى النمسا، الآن”، مشدداً على أن الدول المجاورة لأفغانستان مدعوة لضمان الحماية والمساعدة في المنطقة.

وأشار نيهامر إلى أن النمسا منحت الحماية لأكثر من 130 ألف شخص في السنوات الخمس الماضية، ما يجعلها في المرتبة الثالثة بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المستقبلة للاجئين.

وقال السياسي المحافظ: “منذ ذلك الحين، جاء ما يقل قليلاً عن 35 ألفاً منهم من أفغانستان، غالبيتهم من الشباب الذين غالبا ما يكونون متدنيين تعليمياً أو أميين ويشكلون تحدياً كبيرا للاندماج والنظام الاجتماعي، هذا وحده يظهر بوضوح أن النقاش حول استقبال إضافي في النمسا لا يجب طروحه”.

وذكر نيهامر أنه سيقترح على زملائه في الاتحاد الأوروبي إنشاء مراكز ترحيل في المنطقة المحيطة بأفغانستان للالتفاف على حدود الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وقال: “نظراً للعدد الكبير من طالبي اللجوء من أصحاب السوابق الجنائية، خاصة القادمين من أفغانستان، سيكون ذلك في مصلحة دول الاتحاد الأوروبي، وسيتوافق مع الفكرة الأساسية لاتفاقية جنيف للاجئين، والتي تُلزم أيضاً اللاجئين بالالتزام بقوانين البلد المضيف، ولا تحظر الترحيل عند مخالفة هذه القوانين”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النمسا ترفض استقبال أي لاجئين جدد من أفغانستان) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النمسا ترفض استقبال أي لاجئين جدد من أفغانستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).