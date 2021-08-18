الكهرباء: الربط المشترك مع السعودية وصل لمراحل متقدمة

2021/08/18 | 15:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيو ـ بغداد

أكدت وزارة الكهرباء، الأربعاء، أن المفاوضات مع الجانب السعودي بشأن الربط المشترك وصلت الى مراحل متقدمة، فيما كشف عن زيارة للجانب السعودي الى بغداد.

وقال المتحدث باسم الوزارة احمد موسى، إن "المفاوضات بشأن خطوط الربط المشترك بين الجانب السعودي من خلال منافذ عرعر و محطة اليوسفية وامكانية ربط خط آخر مع محطة السماوة قطعت شوطاً كبيراً"، وفقاً لـ"واع".

وأضاف أن "المفاوضات تتركز على تحديد سعر التعرفة وتخفيضها، كون التعرفة المقدمة من الجانب السعودي عالية"، لافتاً الى أن "هناك اجتماعات دورية مستمرة عبر الانترنت، وربما يزور وفد سعودي بغداد في الفترة المقبلة".

وأعلنت وزارة الكهرباء، في السادس من آب الجاري، وجود تحرك في الوقت الحاضر لإكمال الربط الكهربائي مع المملكة السعودية.

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