2021/08/18 | 15:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

اعلنت وزارة التخطيط، الاربعاء، ارتفاع معدل التضخم خلال شهر تموز الماضي بنسبة (0.6%)، مقارنة بشهر حزيران الذي سبقه، الذي كانت نسبة ارتفاع التضخم فيه (0.7%).

وقال المتحدث بأسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "أرتفاع نسبة التضخم خلال شهر تموز بنسبة (0.6%) يرجع الى ارتفاع اسعار قسم السكن، بنسبة (1.5%)، متأثرة بارتفاع اسعار امدادات المياه والكهرباء، نتيجة زيادة اجور الاشتراك بالمولدات في اغلب محافظات العراق".

وأضاف أن "قسم الترفيه سجل هو الاخر ارتفاعا خلال شهر تموز الماضي بنسبة (0.7%).



بسبب ارتفاع اسعار الرحلات السياحية، فيما سجل قسم النقل ارتفاعا بنسة (0.6%)، نتيجة ارتفاع اسعار تذاكر الطيران".

وأشار إلى أن "الجهاز المركزي للاحصاء ولدى قيام فرقه الميدانية برصد حركة الاسعار لاكثر من (333) سلعة وخدمة، في الاسواق المحلية لشهر تموز الماضي، سجلت ارتفاعا في معدل التضخم السنوي بالمقارنة مع شهر تموز من العام الماضي 2020، بلغت نسبته (7.4%)".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التخطيط: ارتفاع معدل التضخم خلال تموز الماضي بنسبة 0.6%) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التخطيط: ارتفاع معدل التضخم خلال تموز الماضي بنسبة 0.6%) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).