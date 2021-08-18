2021/08/18 | 15:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "تقدم تاريخي" أعلن عنه، الأربعاء، مختبر أميركي عام، إثر نجاحه في إنتاج الطاقة بكميات أكبر من أي وقت مضى، بفضل الاندماج النووي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مختبر أميركي يعلن "اختراقا تاريخيا" في إنتاج الطاقة باندماج نووي) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مختبر أميركي يعلن "اختراقا تاريخيا" في إنتاج الطاقة باندماج نووي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).