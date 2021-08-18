تعليق من الصحة حول دوام الطلبة في السنة الدراسية الجديدة

2021/08/18 | 15:44 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علقت وزارة الصحة، الاربعاء، بشان اعتماد الدوام الحضوري للطلبة في العام الدراسي الجديد.

وقال مدير عام الصحة العامة رياض عبد الأمير، في تصريح تابعه NRT عربية (18 اب 2021)، إن "انتظام الدوام في المدارس والجامعات يحدده الموقف الوبائي وانخفاض الإصابات والوَفَيَات بفيروس كورونا".

وأوضح عبد الأمير، أن "البروتوكولات المستخدمة في علاج سلالات كورونا هي ذاتها، حيث أُجرِيت تحديثات للعلاج خلال الفترة السابقة"، مشيراً إلى "عدم وجد أي تحديث حالياً للعلاجات المتّبعة لعلاج مرضى فيروس كورونا".

وأعلنت وزارة التربية، اليوم الأربعاء، أن العام المقبل سيشهد دواماً حضورياً، بعد توجّه عدد كبير من المواطنين لأخذ اللقاحات، فيما أشارت الى أنه لا غنىً عن التعليم الالكتروني.

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