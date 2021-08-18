2021/08/18 | 15:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منال_حميد_غانم تتغير الانظمة السياسية بكل دول العالم بأستمرار ويتخذ هذا التغيير اشكال متعددة ومتنوعة وقد تتغير الى انظمة اكثر ديمقراطية او اكثر استبدادية وتطرف ,ولكن كلا النوعين يظهرون هذا التغيير من خلال اسقاط رؤاهم المستقبلية وسياساتهم على وضع النساء ومستقبله وتحديدا اجسادهن فأيران عندما حكمها حاكم علماني رفض كل مظاهر التدين والحجاب الاسلامي وعندما حكمها الاسلاميين فرضوا الحجاب على النساء وعندما حكم مصطفى اتات ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من التالي بعد الافغانيات واليزيديات ؟ - منال حميد غانم) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (من التالي بعد الافغانيات واليزيديات ؟ - منال حميد غانم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).