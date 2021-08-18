اتصال هاتفي بين برهم صالح والرئيس الصيني: نقاش حول استثمارات النفط والطاقة

2021/08/18 | 16:01 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

بحث رئيس الجمهورية برهم صالح، الأربعاء، مع الرئيس الصيني شي جين بينغ أهمية توسيع آفاق التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية، ودور الشركات الصينية في إعمار العراق.

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وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (18 آب 2021)، أن "الرئيس صالح أجرى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الصيني شي جين بينغ".

وبحسب البيان، "هنأ صالح، شي جين بينغ بالذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني، وتناول الاتصال الهاتفي التأكيد على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، وأهمية توسيع آفاق التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية، ودور الشركات الصينية في إعمار العراق ومساهمتها في قطاعات البنى التحتية والطاقة والنفط وبما يخدم مصالح شعبيْ البلدين الصديقين".

وخلال الاتصال "جرى التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون الثقافي بين البلدين وزيادة عدد الزمالات للطلبة العراقيين في الجامعات الصينية، وتثمين دور الصين في مساعدة العراق في مواجهة وباء كورونا عبر إرسال اللقاحات والخبراء لمساعدة الكوادر الصحية العراقية".

وأكد رئيس الجمهورية "أهمية العمل والتنسيق من أجل نزع فتيل الأزمات وتخفيف توتراتها"، مشيراً إلى أن "أمن العراق واستقراره وسيادته مرتكزٌ لأمن واستقرار المنطقة".

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