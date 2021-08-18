2021/08/18 | 16:02 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمل: شمول اكثر من 350 ألف عامل بالضمان الاجتماعي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/08/18 | 16:02.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمل: شمول اكثر من 350 ألف عامل بالضمان الاجتماعي) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمل: شمول اكثر من 350 ألف عامل بالضمان الاجتماعي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).