2021/08/18 | 16:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص شيخ جنكي يمثل أمام محكمة السليمانية للرد على التهم الموجهة اليه المركز الخبري الوطني.

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