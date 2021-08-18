حملت 640 شخصًا.. إليك قصة صورة طائرة الإجلاء الصادمة من أفغانستان

2021/08/18 | 16:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشرح مراسلة CNN بريانا كيلار القصة وراء واحدة من أكثر الصور بروزًا في جهود الإجلاء من أفغانستان، لاجئين مكتظين في عنبر شحن لطائرة C-17 أثناء مغادرتها البلاد.

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