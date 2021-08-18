2021/08/18 | 16:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال مسؤولون في باكستان اليوم الأربعاء، إن قوات أمن الحدود الباكستانية في حالة تأهب قصوى بعدما أفادت تقارير بفرار عدة مئات من المتشددين من جماعات مثل داعش، وحركة طالبان باكستان، من السجون الأفغانية، بعد سقوط كابول في أيدي طالبان.

وأفرجت طالبان عن مئات السجناء المحتجزين في قاعدة باغرام الجوية، بينهم متشددون من طالبان أفغانستان، وآخرون من داعش، والقاعدة، وطالبان باكستان.

وأكدت حركة طالبان باكستان، المظلة التي تضم العديد من الجماعات المسلحة، إطلاق سراح نائب زعيمها السابق مولوي فقير محمد، المعروف أيضاً بعلاقاته الوثيقة بزعيم القاعدة أيمن الظواهري، من جانب طالبان أفغانستان.

واعتقلت السلطات الأفغانية عدة مئات من المقاتلين من طالبان باكستان الذين انضموا إلى داعش، بعد ظهور التنظيم في مناطق من باكستان وأفغانستان.

وقال مسؤول استخبارات باكستاني لوكالة الأنباء الألمانية: “إنهم طلقاء الآن”.

وقالت السلطات الباكستانية إنها بحثت الأمر مع طالبان الأفغانية.

وصرح وزير الداخلية الباكستاني الشيخ رشيد أحمد للصحافيين أثناء إطلاعه على الوضع على الحدود الباكستانية الأفغانية بأن “قواتنا المسلحة والقوات المسلحة المدنية في حالة تأهب”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استنفار في باكستان بعد فرار مئات المتشددين من سجون أفغانستان) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استنفار في باكستان بعد فرار مئات المتشددين من سجون أفغانستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).