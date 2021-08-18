2021/08/18 | 16:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، تسجيل قرابة 2000 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.وذكرت الوزارة في بيان، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، بأنها “سجلت 1938 إصابة جديدة ليصل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صحة كردستان تعلن موقفها الوبائي: تسجيل 1938 اصابة جديدة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة كردستان تعلن موقفها الوبائي: تسجيل 1938 اصابة جديدة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة كردستان تعلن موقفها الوبائي: تسجيل 1938 اصابة جديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).